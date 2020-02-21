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Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün'
6 saat önce
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi.
Dodik geçtiğimiz hafta da "Bosna'ya güle güle, Bosnalı Sırplar ülkeye hoşgeldiniz" diyerek birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:52
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