Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün' - Son Dakika Dünya

Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün'

6 saat önce

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi

Sırp lider Dodik: Ülkedeki tek siyasi çözüm 'Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla mümkün', System.String[]

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun "Bosna Hersek'in ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi.


Dodik geçtiğimiz hafta da "Bosna'ya güle güle, Bosnalı Sırplar ülkeye hoşgeldiniz" diyerek birçok kesimin tepkisini çekmişti.

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Bosna - Hersek, Saraybosna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:52 
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