SIRBİSTAN - Sırp lider Vucic, Türk şirketinin yapımını üstlendiği yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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SIRBİSTAN - Sırp lider Vucic, Türk şirketinin yapımını üstlendiği yol yapım çalışmalarını inceledi

26.06.2022 15:01

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yapımını Türk şirketi Enka'nın üstlendiği Morovo Koridorunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yapımını Türk şirketi Enka'nın üstlendiği Morovo Koridorunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın merkezi ile batısını birbirine bağlamayı hedefleyen otoyolla ulaşımın çok daha kolay olacağını belirterek, yapımı devam eden koridorla Sırbistan'ın en geniş ve ilk dijital yoluna kavuşacağını söyledi.

ABD'li Becthel ve Türk Enka firmalarına teşekkür eden Vucic, yol yapımında çalışan işçilerle bir araya geldi.

Vucic ile yol yapım çalışmalarını ziyaret eden Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da Morovo Koridoru'nda Vucic ile denetlemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Bu Sırbistan'daki belki de en büyük otoyol inşaatı. Enka ve Becthel firmaları ortaklığında gerçekleştiriliyor. Gurur verici bir proje." dedi.

Otoyol yapımının toplam 112 kilometre olacağına işaret eden Aksoy, yol yapımında çalışan 3 bin 600 işçiden 1200'ünün Türk olduğunu kaydetti.

Ziyarete ayrıca, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill, İngiltere'nin Belgrad Büyükelçisi Sian McLeod, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile Sırbistan Yolları Müdürü Zoran Drobnjak da katıldı.

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Kaynak: AA

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