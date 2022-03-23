Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis - Son Dakika
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Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis

23.03.2022 12:07
Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davada mahkeme, sanık Tortop'a 9 ay hapis cezası vererek cezasını erteledi.

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davada mahkeme, sanık Tortop'a 9 ay hapis cezası vererek cezasını erteledi.

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp ederek odaya kilitlediği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un (44) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop, müşteki Tanja Dukiç ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"BENİM TEK HATAM BİR BİPOLAR HASTASININ KRİZ ANINDA İNTİHAR ETMESİNİ ENGELLEMEK"

Duruşmada esasa ilişkin beyanları sorulan sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop, "Benim evim Ortaköy'ün göbeğinde, içerisi camdır. İnsan ölüm tehlikesindeyse cama çıkar bağırır, Ortaköy 24 saat canlı bir yer, onlar yalan söyledi. Hasta değil dediler belge sunduk, ilaç kullanmıyor dediler belge sunduk. Benim tek hatam bir bipolar hastasının kriz anında intihar etmesini engellemek, o gece intihar etmesini engelledim. Tekrar olsa tekrar yaparım, zaten söylendiği gibi tekme tokat darp olsa kesinlikle beni ısıramaz. Takdiri mahkemeye bırakıyorum, verdiğiniz karara saygılıyım" dedi.

"BEN ONU DÖVSEM BENİ NASIL ISIRSIN, BENİM BOYUMA BAKAR MISINIZ"

Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Tortop, "Katılanın verdiği hiçbir ifadesi tutmadı çünkü bipolar hastaları manip dönemlerinde yaptıkları hiçbir şeyi hatırlamıyorlar. Müşteki daha önce benim evimde intihar etmeye çalıştı. Bu kadın bipolar hastalığından kaynaklı sürekli yalan söylüyor. Ünlü olmak adına, kendini değerli hissetmek adına, ilgiyi kendi üzerine çekmek adına böyle davranmıştır. Ben onu dövsem beni nasıl ısırsın, benim boyuma bakar mısınız? Karar sizindir" ifadelerini kullandı.

Müşteki Tanja Dukiç'in avukatı ise beyanında, "Sanığın ortaya koymuş olduğu bir senaryo vardır. Müvekkilimin gece boyunca şiddet görüp bir mekanda kendi isteğiyle kalıyor olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Gerek tanık, gerek sanığın anlatımlarına itibar edilmemelidir" şeklinde konuştu.

9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un 'basit kasten yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve cezasının ertelenmesine karar verdi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TUTUKLANMADIM"

Duruşmanın ardından sanık Tortop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi tutuklanmadım, çekmeye devam edin, buna hukukun zaferi deniyor" şeklinde konuştu.

"ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ADINA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan Tanja Dukiç'in avukatı Ferhat Gebeş, "Tabi ki bu ceza, bizi ve bu şekilde mağdur olan tüm kadınları huzursuz etmiş durumda. Müvekkilim bir gece boyunca şiddete, baskıya maruz kalıp da sanığa 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan ceza verilmemesi kabul edebileceğimiz bir husus değil. Bunu tüm şiddete maruz kalan kadınların, hayatını kaybeden şiddet mağduru kadınların adına uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"O HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN PROFESYONEL YALANCI"

Model Tanja Dukiç ise açıklamasında, "Bugün ceza aldığından dolayı mutluyum ama bu gerçek ceza değil. Çünkü boğazıma bıçak dayadı, bana kötü davrandı, işkence etti. Yaşadıklarıma karşı bu ceza yetersiz. Mahkemede bir sürü yalanlar söyledi, benim hasta olduğumu söyledi. Madem hastaysam benimle neden ilişki kurdu? Ben kazandım. Daha fazla ceza almasını umuyordum ama olmadı. Ne yazık ki Türkiye'de erkekler kadınlardan daha üst pozisyonda tutuluyor. O hayatımda gördüğüm en profesyonel yalancı. Babam, ailem, arkadaşlarım beni desteklemek için burada. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

(Sema Demir/ İHA)

Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis
Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis
Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis
Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis
Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmene 9 ay hapis

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Kaynak: İHA

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