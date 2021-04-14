Sırp modele darp davası; telefon kayıtlarına göre sanık olay günü 112'yi aramamış - Son Dakika

Sırp modele darp davası; telefon kayıtlarına göre sanık olay günü 112'yi aramamış

14.04.2021 12:37
Sırp modele darp davası; telefon kayıtlarına göre sanık olay günü 112'yi aramamış, System.String[]

ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davaya, telefon kayıtlarına ilişkin rapor ulaştı.

ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davaya, telefon kayıtlarına ilişkin rapor ulaştı. Sanık Tortop'un "Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" şeklindeki sözleri üzerine yapılan incelemeye göre 112'nin aranmadığı raporda belirtildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya katılmadı.

"SANIĞIN BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Hakim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazının dosyaya ulaştığını belirtti. Tanja Dukiç'in avukatı, "Sanığın olay günü 112'yi (Acil çağrı merkezi) aradığına ilişkin bir bilgi yoktur. Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir" dedi.

MÜŞTEKİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Bunun üzerine sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop söz alarak "Olay günü hastaneyi aradım, 112 olarak adlandırmış olabilirim. Benim sosyal medyadan üzerime gelinmektedir. Yine o psikolojiyle 'Çağrı'yı affettim' diye açıklama yapmış. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı bulunmaktadır. Müştekinin hastalığı olmadığına ilişkin rapor sunsalar da bizim sunduğumuz rapor orjinaldir. Sunduğumuz raporda ilaçlarını alabilmek için Sırbistan'dan getirilmiştir" dedi. Sanık avukatı da müşteki hakkında psikolojik rahatsızlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

"RAHATSIZLIK YOK, OLSA BİLE BU SUÇLARI İŞLEMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ"Psikolojik rahatsızlık iddiasını kabul etmediklerini belirten şikayetçi Tanja Dukiç'in avukatı, "Müştekinin iddia edilen psikolojik rahatsızlığı isnat edilen suçlarla alakalı değildir. Sanık kasten yaralama ve hürriyeti tahditten yargılanmaktadır. Müştekinin psikolojik olarak rahatsız olması, sanığın bu suçları işlemediği anlamına gelmez" diye konuştu.

TANJA DUKİÇ'İN OLAY GÜNÜ YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN KAYDI İSTENECEKMüştekinin sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporu aldırılması talebini reddeden mahkeme,  BTK'ye yazı yazılarak olayın geçtiği 2-3 Haziran 2019 tarihlerinde müştekiye ait telefonun HTS kayıtlarının gönderilmesinin istenilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, sanıkla çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıl sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek "Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu" söylemişti.

"DÖVMEDİM" DEMİŞTİ

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti.

(Fotoğraf)


Sırp modele darp davası; telefon kayıtlarına göre sanık olay günü 112'yi aramamış

Cep Telefonu, İstanbul, Sırp, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırp modele darp davası; telefon kayıtlarına göre sanık olay günü 112'yi aramamış - Son Dakika


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