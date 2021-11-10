Sırp muhabirin soykırımı inkar etmesi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'i kızdırdıKomsic, röportajı yarıda kesti - Son Dakika

- Sırp muhabirin soykırımı inkar etmesi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'i kızdırdı

Komsic, röportajı yarıda kesti

BELGRAD - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa'da "soykırım yaşanmadığını" söylemesine tepki göstererek röportajı yarıda kesti.

Sırbistan resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile gerçekleştirdiği röportajda gergin anlar yaşandı. Komsic, Sırp muhabirin 1995 yılında en az 8 bin 372 Bosnalının Srebrenitsa'da katledildiği soykırımı "korkunç bir suç" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Srebrenitsa'da yaşananların uluslararası mahkeme kararıyla "soykırım" olarak tanındığını hatırlatan Komsic, gazeteciye bu karara katılıp katılmadığını sordu. Tanjug muhabiri ise "soykırım" ifadesini kabul etmediğini belirtti. Muhabirin Srebrenitsa'daki soykırımı "korkunç bir suç" olarak nitelendirdiğini söylemesi üzerine Komsic, "Neden bu ifadeye katılmıyorsunuz? Hayır, soykırım yapıldı. Uluslararası mahkemenin kararları bunu söylüyor. Soykırım korkunç bir suç değildir. Diğer bazı suçlar korkunçtu ama bu bir soykırım" ifadelerini kullandı.

Muhabir bunun Komsic'in düşüncesi olduğunu söyleyince Komsic, "Hayır, bu benim görüşüm değil, kararlarda yazıyor" dedi. Komsic yeniden "Kararı kabul etmiyor musunuz?" diye sordu. Muhabirin "Kabul etmiyorum" şeklinde cevap vermesi üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic mikrofonunu çıkararak röportajı yarıda kesti. "O zaman bu röportajı başka biriyle yapmak zorunda kalacaksınız" diyen Komsic, salonu terk etti.

Uluslararası Adalet Divanı yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmişti

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen deliller çerçevesinde Srebrenitsa'da yaşananların "soykırım" olduğuna karar vermişti. Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa kentinin Bosnalı Sırp kuvvetlerinin işgaliyle başlayan soykırımda 8 bin 372 Bosnalı katledilmişti. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nda geçtiğimiz 8 Haziran'da görülen temyiz duruşmasında, "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp askerlerinin komutanı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onanmıştı. Mladic, 1992'de Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nda komutan olarak görev yapmış, 1995'te hakkında hazırlanan iddianame nedeniyle 16 yıl saklanmasının ardından 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da bir köyde yakalanmıştı.