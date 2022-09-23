Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin bir zanlı daha yakalandı - Son Dakika
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Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin bir zanlı daha yakalandı

23.09.2022 17:06
Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin bir zanlı daha yakalandı

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili tüm şüphelileri, adresleri ve kaçış güzergahlarını belirleyen ekipler, Vukotiç'i takip eden ve Karadağ'da tutuklu olan B.C'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün sözde İzmir lideri E.E'nin de adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 kişiden 10'u sevk edildiği adliyede tutuklanmış, iki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp organize suç örgütü elebaşının öldürülmesine ilişkin bir zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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