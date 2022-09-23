Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı

23.09.2022 10:26

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürülmesi ve cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürülmesi ve cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütünün elebaşlarından Juvan Vukotiç'in Şişli'de motorlu iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, İstanbul'a sahte kimlik ve pasaportla tekrar giriş yapan Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada 1700 saat kamera kaydını inceleyen ekipler, saldırıyı kırmızı bültenle arandığı için İtalya'da yakalanan Türk B.B'nin elebaşı olduğu suç örgütünün üyeleri E.E. ile Y.D'nin işlediğini tespit etti.

Vukotiç'i 4 ay izlemişler

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü aracın altında ve bagajındaki döşemenin altında GPS cihazı bulmasının ardından çalışmalarını derinleştirdi.

Polis ekipleri, Vukotiç'in, Karadağ'da tutuklu olan B.C'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün üyeleri E.E, E.T. ve F.Y. tarafından İzmir'den kiralanan bir otomobil ile 4 ay boyunca takip edildiğini ortaya çıkardı.

Şüphelilerin takip dönemlerinde Vukotiç'e yönelik birkaç kez daha silahlı saldırı girişiminde bulundukları ancak eylemi gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Sırbistan'daki uyuşturucu anlaşmazlığı saldırıyı gerçekleştirdi

Karadağ'daki makamlarla da bilgi alışverişi yapan emniyet yetkilileri, 2014 yılından bu yana "Skaljari" ve "Kavac" isimli suç örgütlerinden 50 kişinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü, bunun nedeninin de uyuşturucu anlaşmazlığı olduğunu bilgisini aldı.

Ekipler, İstanbul'daki saldırıyı "Kavac" isimli suç örgütü elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic'in yaklaşık 1 milyon avro karşılığında yaptırdığını ortaya çıkardı.

Saldırının Sırbistan'da kaybolan yüklü miktarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon

Tüm şüphelileri, adreslerini ve kaçış güzergahlarını belirleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmanın ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de gerçekleşen operasyonda olayla ilişkili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, 3 uydu bağlantılı GPS cihazı ve olayda kullanılan 2 silah ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin telefon, bilgisayar ve flaş belleklerinde yapılan incelemelerde, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile E.S, Y.D, E.E, E.T. ile F.Y'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sırbistan, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarının yakalanma detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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