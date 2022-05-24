Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti

24.05.2022 16:51
Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti

Sırp Ortodoks Kilisesi Şurası, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun otosefalliğini kutsadığını ve kabul ettiğini açıkladı.

Sırp Ortodoks Kilisesi Şurası, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun otosefalliğini kutsadığını ve kabul ettiğini açıkladı.

Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğu ve Sırp Ortodoks Kilisesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Aziz Kliment Ohridski Kilisesi'nde ortak ayin düzenledi.

Ortodoks inancına mensup kişilerin yoğun katılım gösterdiği ayini, Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan ve Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije yönetti.

Porfirije, buradaki konuşmada, inananların sevgisinin birbirlerine ihtiyaç duyduklarını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi size bir sevinç daha getiriyoruz. Sırp Ortodoks Kilisesi Şurası, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun ricasını oy birliği ve kararlılıkla karşılıyor ve bu Şura, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun otosefelliğini kutsuyor, onaylıyor, kabul ediyor ve ilan ediyor."

Öte yandan Stefan, "Bu tarihi dönem, milliyetine bakmaksızın Makedonya'daki tüm Hristiyanlar için bir bayramdır." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, kendisine gönderilen ortak ayin düzenleme konusundaki mektubunu kabul ettiği bilgisini paylaşan Stefan, Hamsin Yortusu bayramı kapsamında Fener Rum Patrikhanesi ile ortak ayin düzenleyeceklerini aktardı.

Fener Rum Patrikhanesi Sinod'u 9 Mayıs'ta düzenlediği toplantıda Ohri Başpiskoposluğunu kanonik olarak kabul ettiğini duyurmuştu.

Bu karar, otosefallik anlamına gelmemekle birlikte, Makedonya Ortodoks Kilisesinin uluslararası isim ve statüsünü düzenleyerek, bu kilisenin Ortodoks dünyasıyla bölünme içinde olmadığını onaylıyor.

Bunun ardından, 19 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp Ortodoks Kilisesi ve Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğu uzlaşı ayini düzenlemişti. Bu ayin iki kilise arasındaki 55 yıllık uzlaşmazlığa son vermişti.

YORUMLAR
500
Kuzey Makedonya'da safkan olmayan köpekler sergilendi Kuzey Makedonya'da safkan olmayan köpekler sergilendi New York'taki 'İsrail Günü' kutlamaları Ortodoks Yahudiler ve Filistinlilerce protesto edildi New York'taki 'İsrail Günü' kutlamaları Ortodoks Yahudiler ve Filistinlilerce protesto edildi
Kaynak: AA

Ortodoks Kilisesi, Makedonya, Ortodoks, Sırp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement