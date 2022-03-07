Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'nden "Ukrayna'da barış" çağrısı - Son Dakika
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Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'nden "Ukrayna'da barış" çağrısı

07.03.2022 15:12
Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'nden "Ukrayna'da barış" çağrısı

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Prvoslav Peric, inananları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle barış için dua etmeye çağırdı.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Prvoslav Peric, inananları Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle barış için dua etmeye çağırdı.

Peric, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kutsal Sava Kilisesi'ndeki pazar ayininde, "Barıştan değerli hiçbir şey yoktur. Bir an önce savaş yerine barış gelsin, ateşkes olsun." çağrısı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan dünyada ve Avrupa'da artan ayrılıkçı söylemlerin savaşın işaretini verdiğini hatırlatan Peric, "Eski Yugoslavya coğrafyasında yaşanan savaşların hatırası çok canlıyken bu sefer de savaş Avrupa'da Rus ve Ukraynalı din kardeşlerimizin arasında patlak verdi. Bir an önce barış görüşmeleri yapılması için Tanrı'ya dua edelim çünkü barıştan değerli bir şey yoktur." dedi.

Ukrayna'dan kaçarak Sırbistan'a gelenlerle dayanışma içinde olunması çağrısı da yapan Peric, "Tüm üzüntü ve kederi, vatanlarını ve sevdiklerini kaybeden insanlar için anlayış ve yardımlaşma duygusuna çevirmeyi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Peric, bu bölge topraklarında da barışa bağlılık için dua etmek gerektiğini vurgulayarak, "Sırpların diğer milletlerle birlikte yaşadığı bölgelerde de barışı korumak için maddi manevi tüm gücümüzü kullanmalıyız." diye konuştu.

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Ortodoks Kilisesi, Ukrayna, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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