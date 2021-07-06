Dragan Milosavljevic, Frutti Extra Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor, Sırp Milli oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Sırp Milli oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Sırp Milli oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Partizan, Alba Berlin ve son olarak Unicaja Malaga formaları giyen Milosavljevic'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

(Barış Yalım/İHA)