Sırp Popstar Milica Pavlovic, Alanya'da Klip Çekecek

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Belgrad Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmelerimiz sonucunda Balkanlar'da ve Rusya'da takip edilen popstar Milica Pavlovic, Alanya'da klip çekecek.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Belgrad Turizm Fuarı'nda yapılan görüşmelerimiz sonucunda Balkanlar'da ve Rusya'da takip edilen popstar Milica Pavlovic, Alanya'da klip çekecek. Fuarlardan her zaman eli kolu dolu dönüyoruz" dedi.



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 21-24 Şubat arasında yapılan turizm fuarında Sırp popstar Milica Pavlovic'in menajerleriyle temas kurulmuş, Alanya'da klip çekilmesi konusunda ön anlaşma yapılmıştı. Alanya'da yapılacak klip çalışması için yeterli şartların ve ortamın oluştuğu düşüncesine varan menajerler ön çalışma için Alanya'ya gelme kararı aldı. Gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, yaşanan gelişmenin Alanya tanıtımına Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya'da klip çekmesini sağlamış ve bu ülke TV'lerinde Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Yine çok önemli bir çalışma ve yine milyonlarca yabancıya ulaşacağız" dedi.



Öncesinde Alanya'ya gelecek



Sırp popstar Milica Pavlovic'in klip çekimi öncesinde fizibilite çalışması için Alanya'ya geleceğini dile getiren Güneş, "Sadece You Tube'da klipleri milyonlarca kez izlenen Pavlovic'in, ekibiyle yapacağı bu gezi bile ayrı bir tanıtım olacak. Takip edilen ülkelerin magazin basınında ve kendi sosyal medya hesaplarında Alanya konuşulacak" dedi.



Fuarlar ölmedi



Sosyal medyanın yoğun kullanımı ve internet satışlarının etkisiyle fuarların gerilediğinin dillendirildiğini fakat bu bakış açısının doğru olmadığını, farklı perspektiften ele alınması gerektiğini söyleyen Güneş, "Şunu yüreklilikle söylüyorum ki ALTAV, Türkiye'deki en iddialı ve çalışkan sivil toplum tanıtım kuruluşudur. Bu yönde Bakanlık, Müşavirlik, Büyükelçilik ve Valilik yetkililerinden defalarca tebrik ve övgü aldık. Algılarımız açık ve yoğun emek sarf ediyoruz. 'Var olanın üzerine neyi katabiliriz'i sorguluyoruz. Çevremize baktığımızda en hareketli standın her zaman Alanya standı olduğunu görüyoruz. İşimiz sadece broşür dağıtmak değil. Her fuardan mutlaka basın mensubu, sosyal medya fenomeni, ünlü kişi, blogger ile dönüyoruz. Alanya'da 3'üncü kez yabancı popstar klibinin çekilmesini bu fuarlara borçluyuz" dedi. - ANTALYA

