Sırp raket Djokovic, sumo güreşi için mindere çıktı
1 saat önce
Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Japonya Açık Tenis Turnuvası öncesi, Tokya'da sumo güreşçilerinin idmanını seyretti ve daha sonra mindere çıkıp kısa da olsa bir gösteri maçı gerçekleştirdi.
Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Japonya Açık Tenis Turnuvası öncesi, Tokya'da sumo güreşçilerinin idmanını seyretti ve daha sonra mindere çıkıp kısa da olsa bir gösteri maçı gerçekleştirdi
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18
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