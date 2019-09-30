Son Dakika Haberleri: Sırp raket Djokovic, sumo güreşi için mindere çıktı
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Sırp raket Djokovic, sumo güreşi için mindere çıktı

1 saat önce

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Japonya Açık Tenis Turnuvası öncesi, Tokya'da sumo güreşçilerinin idmanını seyretti ve daha sonra mindere çıkıp kısa da olsa bir gösteri maçı gerçekleştirdi.

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Japonya Açık Tenis Turnuvası öncesi, Tokya'da sumo güreşçilerinin idmanını seyretti ve daha sonra mindere çıkıp kısa da olsa bir gösteri maçı gerçekleştirdi

Sırp raket Djokovic, sumo güreşi için mindere çıktı

Novak Djokoviç, Japonya, Tenis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18 
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