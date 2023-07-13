Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Türkiye'ye getirildi

13.07.2023 11:56

Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Doğan, polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Juvan Vukotic 8 Eylül'de Şişli Mecidiyeköy Varyant Viyadük üstünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotic'in yine Sırp suç örgütü Kavaç'ın azmettirmesiyle, organize suç örgütü lideri Barış Boyun suç örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler konuyla ilgili yaptıkları ilk operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MOTOSİKLETİ KULLANAN KİŞİNİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Organize polisi, olayda motosikleti kullanan Yakup Doğan'ın da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yurt dışında olduğu belirlenen Doğan'ın takip eden ekipler, şüphelinin Gürcistan'da olduğunu tespit etti.

Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

SARP SINIR KAPISI'NDAN ALINIP TUTUKLANDI

Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alınan Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'ye iade edilen Doğan, polis ekiplerince Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda alındıktan sonra, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Yakup Doğan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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