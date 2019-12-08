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Sırp yanlısı olmakla suçlanan Nobel ödülü sahibi Handke: Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum
6 saat önce
Yugoslavya’daki iç savaş sırasında Sırp güçlerini desteklediği için Türkiye aralarında olmak üzere bir çok ülkede yoğun eleştirilere hedef olan Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Peter Handke, “fikirleri değil, edebiyatı seviyorum” diyerek kendisini savundu.
Eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Sırp güçlerini desteklediği için Türkiye aralarında olmak üzere bir çok ülkede yoğun eleştirilere hedef olan Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Peter Handke, "Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum" diyerek kendisini savundu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ödül töreni öncesi kendisine yöneltilen eleştiriler ve eski Yugoslavya'daki iç savaşla ilgili "fikrinin değişip değişmediği" yolundaki bir soruya verdiği yanıtta Avusturyalı yazar, "Ben fikirleri değil edebiyatı seviyorum, fikirlerden nefret ediyorum diyerek yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:59
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