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Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması

10.07.2021 12:46
Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması, System.String[]

Kocaelispor'da bir dönem top koşturan ve Sırplara karşı cephede savaşan Senad İbriç Yüksel, yaşadıklarını ve şahit olduğu acıları unutamıyor.

Kocaelispor'da bir dönem top koşturan ve Sırplara karşı cephede savaşan Senad İbriç Yüksel, yaşadıklarını ve şahit olduğu acıları unutamıyor.

Türkiye'ye 1981'de geldikten sonra 1988-1989 sezonuna kadar Kocaelispor'da futbol oynayan Yüksel, bu takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'e döndü.

Yüksel, dönüşünden kısa bir süre sonra başlayan savaş sırasında ülkesinde kalarak Sırplara karşı mücadele etti.

Cephede yaklaşık bir yıl savaşan Yüksel, daha sonra Türkiye'ye geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşamını sürdüren Yüksel, savaş döneminde yaşadığı acıları unutamıyor.

1994'te Türkiye vatandaşı olan Yüksel, Srebrenitsa'da yaşanan katliam sorulduğunda konuşmakta güçlük çekiyor, gözleri yaşla doluyor.

"Nasıl insan böyle bir şey yapar?"

Yüksel, AA muhabirine, doğduğu kent olan Tuzla'da Sırplara karşı savaştığını anlatarak o dönemin şartlarının kendileri açısından kötü olduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde askeri teşkilatlanmanın kurulmaya çalışıldığını ifade eden Yüksel, buna rağmen çabuk toparlanarak hareket ettiklerini belirtti.

Yüksel, savaş dönemi kendisine çıkış kağıdı imkanı sunulmasına rağmen ülkesinde kalarak savaştığını dile getirerek, "Zor şartlarda mücadele ettik. Normal şartlarda bir savaşta asker, askerle savaşır. Maalesef tecavüzler ve küçük çocuklara yapılan katliam bize en acı gelen o, çocuklarını götüren annelere yapılan katliamlar bizi yıprattı. Biz dağdayken bunları düşünüyorduk. Nasıl insan böyle bir şey yapar? O dönem Osmanlı döneminden kalan eserleri yıktılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Günlerce yemek yemedik"

Savaşta zafer kazanmaya konsantre olduklarını aktaran Yüksel, "Günlerce yemek yemedik. Bazen olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakmadan meyve yedik. Bazen araba gelirdi, yemek suyu kalmış ona ekmek banarak gıda ihtiyacımızı karşılardık. Zaten bir süre sonra yemeği unutuyorsun. Sürekli etrafı gözlüyorduk. Değerlendirmeler yapıyorduk. Benim 21 askerimden 6'sı Sırp, 5'i Hırvat'tı. Bu arkadaşlar 'Bosna Hersek benim vatanım, referandumda oy verdim, yıllardır beraberiz.' diyordu. Çetniklerde ben bir Müslüman'a rastlamadım." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'nın yardımına koşmak istediklerini ancak Çetniklerin silah bakımından kendilerine karşı üstünlüğünü bulunduğunu kaydeden Yüksel, görev yaptığı Tuzla'daki cephede birçok köyü kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mücadele ettikleri bölgenin, merkezi konumda bulunduğuna işaret eden Yüksel, imkansızlıklara rağmen mücadeleden geri durmadıklarını söyledi.

"Srebrenitsa'yı o acıları yeniden yaşayarak anıyoruz"

Yüksel, "Srebrenitsa'da aileden 8-10 insanı katlettiler." diyerek, şöyle konuştu:

"Küçük çocukları, annelerimizi, dedelerimizi yani silah taşıyacak hali olmayan insanları katlettiler. Srebrenitsa'yı üzülerek, ağlayarak, o acıları yeniden yaşayarak anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'le çok ilgileniyor. Sırbistan'la Hırvatistan'la da ilişkisi var. Orada katledilen masumları dünyanın sonuna kadar konuşacağız, anlatacağız. Şu anda Karamürsel'de yaşıyorum. Allah korusun Türkiye'ye bir şey olursa Türkiye'yi en son terk edecek kişi benim. Ne gerekiyorsa yaparım. Sonuna kadar savaşırım. Aynı şekilde Bosna'da karar verip kalmış ve savaşmıştım. Türkiye'de olmaktan memnunum. Çok güzel milletimiz var. Hiçbir zaman problem yaşamadım."

Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması
Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması

Srebrenitsa, Türkiye, Savaş, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Açıklaması - Son Dakika


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