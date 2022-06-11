Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor - Son Dakika
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Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor

11.06.2022 22:14
Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor

Denizli'de Perşembe gününde bu yana kayıp olan 2 genç için iz takip köpeğiyle başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor.

Denizli'de Perşembe gününde bu yana kayıp olan 2 genç için iz takip köpeğiyle başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor.

Denizli'de yaşayan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), 09 Haziran 2022 Perşembe günü kayıplara karıştı. Ailelerin bir türlü ulaşamadığı gençler için yaptığı ihbar sonrası ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ailelerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, Acıpayam ve Serinhisar ilçesi arasında bulunan ormanlık alanda yoğunluğunu artırdı. İz takip köpeğiyle arama çalışmalarına devam eden ekipler, gençlerin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. - DENİZLİ

Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor
Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor
Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sırra kadem basan gençler ormanlık alanda aranıyor - Son Dakika

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