Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu - Son Dakika

Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu

09.02.2021 14:57
Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu, System.String[]

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blokun gizemi çözülemeden ortadan kayboldu.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blokun gizemi çözülemeden ortadan kayboldu. Blokun kim ya da kimler tarafından kaldırıldığı henüz bilinmezken, tarla sahibi Fuat Demirdil, tarlasına izinsiz olarak yerleştirilen metal blokun sırrının çözülmesini istediklerini söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili merak edilenler halen cevap bulamadı. Blokla ilgili araştırmalar sürerken, ortadan kaybolduğu bilgisi herkeste şok etkisi oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

"BUĞDAY TARLAMA ZARAR VERDİLER"

Tarlasına metal blok yerleştirilen Örencik Mahallesi sakinlerinden Fuat Demirdil, "Ne olduğuna anlam veremediğimiz metal bloku 4 gün önce tarlama yerleştirilmiş halde bulduk. Dün gece saat 01.00 sıralarında metal blokun yerinde olmadığını gördük. Ne için tarlama diktiler, ne için kaldırdılar, bir helallik bile almadan metal blok ile ortadan kayboldular. Benim tarlama bu metali koyduklarında benden izin almadılar. Açıkçası halen bir merak içindeyiz. Tarlama buğday ekmişim. 3-4 gündür köylüler bu metali merak ettiği için benim tarlamın içinde yürüyorlar. Buğdayıma zarar verdiler. Merak ediyoruz halen ne olduğunu halen öğrenemedik" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Metal, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu - Son Dakika


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