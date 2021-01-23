Sırrı dokusunda saklı: Kadife - Son Dakika

Sırrı dokusunda saklı: Kadife

23.01.2021 07:34
Sırrı dokusunda saklı: Kadife, System.String[]

Belki bundan beş sene önce kadifenin demode kaldığı ve gençler için hiç uygun olmadığı söylenebilirdi.

Belki bundan beş sene önce kadifenin demode kaldığı ve gençler için hiç uygun olmadığı söylenebilirdi. Ancak son yıllarda hiç beklenmediği kadar cesur ve havalı oldu! Moda haftalarında yüksek modanın söz sahibi markalarında da karşımıza çıkıyor, genç stil ikonlarının gündelik görünümlerinde de... Örneğin, Kış 2020/2021 Chanel podyumlarında siyah elbiselerde vücut bulan kadife, zamansızlığı ve zarafetiyle büyülüyor. Emporio Armani podyumlarındaysa neredeyse tüm koleksiyonu etkisi altına almış halde, elbiselerden aksesuarlara kadar farklı parçalarda bizi selamlıyor. Özellikle kruvaze ve kısa blazer ceketlerle bir araya getirilen bol paçalı kadife pantolonlar yenilikçi bir görünüme işaret ediyor. Ressam bereleri ve fularlarla bu modern görünüme retro bir hava eklenerek ilham verici stil destekleniyor.

İkonik kullanımları...

Her ne kadar son yıllarda gardıroplarımızdaki hakimiyetini arttırmış olsa da geçmiş yıllardan aklımıza kazınan ünlü kadifeler de var. Şüphesiz bunlardan ilki, Prenses Diana'nın 1985'te bir Beyaz Saray davetinde John Travolta'yla dans ederken giydiği koyu lacivert, düşük omuzlu gece elbisesi.

Victor Edelstein tarafından tasarlanan bu göz alıcı elbise, aradan geçen 35 yıla rağmen hala konuşuluyor. Bir diğer ikonik kadifeyse Gucci by Tom Ford imzalı kırmızı pantolon-ceket takım... 1996'da ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un MTV Müzik Ödülleri gecesinde giydiği bu takım öylesine iz bıraktı ki tasarımcı Sonbahar/Kış 2019 sezonu için bu görünümün çok benzerini yeniden tasarladı. Biraz daha geçmişe, 1938'e uzandığımızdaysa Gabrielle Chanel tarafından kırmızı kadife kumaştan tasarlanan etek-ceket takıma rastlıyoruz. Şu anda Metropolitan Müzesi'nde sergilenen bu takım hem dönemin modasını gözler önüne seriyor hem de Chanel'in imzası haline gelmiş bir görünümü temsil ediyor.

Stil tüyoları:

Aksesuarı az tutun, spor ayakkabıyla deneyin

Dokusu gereği başlı başına göz alıcı olan kadifeyle çok fazla aksesuar kullanmanıza gerek yok. Minimal bir taşlı küpe ya da kolyeyle en şık sizsiniz.

Kadife parçaları yalnızca gece görünümleri için değerlendirmeyin, kadife pantolon-ceket takımlara en çok günlük spor ayakkabılar yakışıyor.

70'lere gönderme yapan tavrıyla fitilli kadifeler de çok popüler. Renk tercihinizse fitilli kadifeyle mükemmel uyumu yakalayan taba ve tarçından yana olabilir.

HER TARZA UYGUN

Kadife detaylar aksesuarlarda da karşımıza çıkıyor. Oxxo, 59.95 lira.

Deri pantolonlarınızla da uyum sağlayacak, jean'lerle de... Zara, 299.95 lira.

Hem ekru hem siyah parçalarla tamamlayabilirsiniz. Mudo, 99.99 lira.

Siyah yüksek belli pantolonla eşleştirebilirsiniz. H&M, 49.99 lira.

Atık kumaşlarla üretim yapan markanın çok şık kesesi... Mah- Roc, 180 lira.

Beyaz sneaker'la da çok yakışacak bir fitilli kadife pantolon. Koton, 79.99 lira.

Siyah geniş paçalı jean'le tamamlayabilirsiniz. Les Benjamins, 349.50 lira.

Bordo tonları kadifeyle harika bir uyum yakalıyor. NG Style, 109.99 lira.

Kolları deri detaylı bu gömlek fark yaratmak isteyenlere... İpekyol, 243 lira.

Sırrı dokusunda saklı: Kadife

Emporio Armani, Ressam, Chanel, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sırrı dokusunda saklı: Kadife - Son Dakika Magazin


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