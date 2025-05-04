Sırrı Süreyya Önder\'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

Hayri Dere:

sevgili halkım bir insan geçmişte hatalar yapabilir hepimiz de yaptık mı yaptık bir insan geçmişiyle yargılanmaz insanlar bugünüyle konuşulur bugün için varış için mücadele ediyor muydu rahmetli demek ki kıymetli bir iş yapıyormuş onun için fazla yoruma gerek yok sadece Allah rahmet eylesin deyin geçmek lazım böyle bir durumda insanların yarası derin olur yani sevenlerinin yani insanlar üzmemek gerektiğine inanıyorum yorum yaparken lütfen dikkat edin yaratılanı yaradandan ötürü sevelim