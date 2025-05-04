Sırrı Süreyya Önder'in annesinin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törende annesi Zeliha Önder'in durmaksızın ağlayarak ağıt yaktığı anlar yürekleri dağladı.

04.05.2025 11:32
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenleniyor.

KIZI VE KARDEŞİ GÖKYAŞI DÖKTÜ

Önder'in cenazesi AKM'ye getirilince törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı. Tabutun başına giden Önder'in kızı ve kardeşi gözyaşı döktü.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Törenin yapıldığı salona giren ilk isimlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ön sırada yerini aldı. Zeliha Önder'in durmaksızın ağlayarak ağıt yaktığı anlar yürekleri dağladı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı İstanbul'daki evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş ve yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yapılan tetkiklerde, kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilmişti. Önder, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti ve bu süreçte uyutularak destek tedavileri uygulanmıştı. Sırrı Süreyya Önder 18 gün süren yoğun bakım sürecinin sonunda, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder\'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

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Son Dakika Gündem Sırrı Süreyya Önder'in annesinin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • rj4tc5mqhw:
    sadece komik bir teröristti 58 117 Yanıtla
  • 3075216:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 105 38 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    keşke bugünkü şehit haberimizi de sayfa sayfa yayinlasaydinix 70 32 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Oglunla gurur duymalisin gøzu yasli anne 45 33 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Hep şehit anaları mi ağlayacak... 37 35 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    şehit ve gazi analarının gözyaşları o anaların evlat acısı ne olacak mezar taşlarını yavrum diye okşamaları onları kim geri getirecek 45 13 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    iyi insan, iyidir 40 10 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Sehit analarini devletin kirli cirkin siyaseti yakti 20 15 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    sevgili halkım bir insan geçmişte hatalar yapabilir hepimiz de yaptık mı yaptık bir insan geçmişiyle yargılanmaz insanlar bugünüyle konuşulur bugün için varış için mücadele ediyor muydu rahmetli demek ki kıymetli bir iş yapıyormuş onun için fazla yoruma gerek yok sadece Allah rahmet eylesin deyin geçmek lazım böyle bir durumda insanların yarası derin olur yani sevenlerinin yani insanlar üzmemek gerektiğine inanıyorum yorum yaparken lütfen dikkat edin yaratılanı yaradandan ötürü sevelim 24 9 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Başkalarının da evlatları vardı o zamanda ağladın mı.. herkes sıra kendine gelince ahhh teyzem ahhh 18 8 Yanıtla
  • 033248:
    Şehit analarına selam olsun, onların feryatlarından haber kanalları 10 saniye falan bahsetti 12 3 Yanıtla
  • Servet Cakici:
    Allah rahmet eylesin barış için mücadele eden bu ülkenin geleceğini kurtarmak için çabalayan herkesten Allah razı olsun 5 4 Yanıtla
  • Khamet:
    admin veriçilerinizden mi kaynaklı yoksa portalınızın veri tanandan mı dünya nın en hızlı internet ortamındayım video larınız çok geç acılıyor kasıyor uzun zamandır bu böyle 5 0 Yanıtla
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