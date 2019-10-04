Sırrı süreyya önder'in tahliyesine karar verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi. Halen Kandıra Cezaevi'nde hükümlü bulunan Önder, bu kararın cezaevine gönderilmesinin ardından serbest bırakılacak.Anayasa Mahkemesi (AYM) dün 10 aydır cezaevinde bulunan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, hak ihlaline uğradığına ilişkin karar vermişti. Önder'in avukatları da infazın durdurulması ve tahliye edilmesi için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermişti. Mahkeme de bugün AYM'nin kararı doğrultusunda Önder'in infazının durdurulmasına ve başka bir suçtan tutuklu değilse tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca AYM'nin kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyaya yeni bir esas numarası verilmesine hükmetti.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılındaki Nevruz konuşmaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu.