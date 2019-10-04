Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi
1 saat önce
Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tahliye edildi.
Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından tutuklu olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Önder'i cezaevinin önünde yakınları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. - KOCAELİ
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı