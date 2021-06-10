Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden Vali Şıldak'a Ziyaret - Son Dakika

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Duran, Müdür Yardımcısı Hatice Şerefhanoğlu ve beraberinde öğrenciler Hamza Bülbül, Halit Yılmaz ve Nisa Uysal ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.

Vali Şıldak misafirleri ile Balıkesir'in başarılı okulları arasında bulunan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi tarafından yayınlanan Felsefe Dergisi ile okulun tarih üzerine hazırlanan Mazi isimli bloğu, ayrıca öğrencilerin ilgi alanları ve okulun yapımı devam eden yeni binası üzerine sohbet ederek, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.