Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koranavirüs çıktı - Son Dakika

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koranavirüs çıktı İZMİT (Kocaeli), (DHA)-İZMİT'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya koronavirüs teşhisi konuldu. Tevfik Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin tedavisinin sürdüğünü, herkesin evde kalmasını istedi. İzmit'te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya'nın koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Tevfik Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Eşinin öksürük veya ateş gibi belirtiler yaşamadığını ifade eden Tevfik Çetinkaya, yapılan test sonucu eşinin koronavirüs olduğunun anlaşıldığını, kendisinin ise test sonucunu beklediğini belirtti.

"EVİNİZDE KALIN"

Tevfik Çetinkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın." dedi.