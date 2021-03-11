Sırt, boyun ve kalçadaki ağrılar için radyofrekans nörotomi yöntemi - Son Dakika

Sırt, boyun ve kalçadaki ağrılar için radyofrekans nörotomi yöntemi

11.03.2021 14:35
Sırt, boyun ve kalçadaki ağrılar için radyofrekans nörotomi yöntemi, System.String[]

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, radyofrekans nörotominin en yaygın olarak sırt, boyun ve kalçadaki (sakroiliak eklem) ağrı için kullanıldığını belirterek, "İşlem sonrası kısa bir süre gözlem altına alınan hastalar saatler...

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, radyofrekans nörotominin en yaygın olarak sırt, boyun ve kalçadaki (sakroiliak eklem) ağrı için kullanıldığını belirterek, "İşlem sonrası kısa bir süre gözlem altına alınan hastalar saatler içerisinde günlük hayatlarına dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi açıklamasına göre, raydofrekans ablasyon ya da diğer adıyla radyofrekans nörotomi, kronik ağrıya neden olan nöral yapılar belirlendikten sonra radyo dalgalarının ürettiği ısı kullanılarak yapılan mikro invaziv bir yöntemdir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Yılmaz, tespit edilen ağrıya neden olan bölge ve o bölgenin sinirleri tespit edildikten sonra radyolojik görüntüleme altında iğnelerin hedeflenen anatomik bölgelere yerleştirildiğini ifade etti.

İğneler içinden radyo dalgalarını hedeflenen sinirlere iletecek elektrodlar hedef bölgeye yönlendirildikten sonra radyofrekans nörotomi işlemi yapıldığını aktaran Yılmaz, "Radyofrekans nörotomi en yaygın olarak sırt, boyun ve kalçadaki (sakroiliak eklem) ağrı için kullanılır. İşlem ihtiyaca göre sadece lokal anestezi ile yapılabilir. İşlem sonrası kısa bir süre gözlem altına alınan hastalar saatler içerisinde günlük hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasta işlem sırasında ağrı hissetmez"

Yılmaz, vücudun bir şeyler ters gittiğinde sinirler aracılığı ile beyne ağrı sinyalleri gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zamanında müdahale edilmeyen ağrı kronik bir hal alabilir. Kronikleşen ağrılar medikal tedaviye rağmen geçmeyebilir daha da kötüsü ağrının yanına psikolojik faktörlerinde eklenmesi ile daha da şiddetlenebilir. Ağrıya neden olan, cerrahi düşünülmeyen ve medikal tedaviye de dirençli ve uygun seçilmiş hastalarda kısa etkin ve güvenilir bir yöntem olarak radyofrekans ablasyon ön plana çıkan yöntemlerden biridir. Rizotomi olarakta adlandırılan radyofrekans ablasyon yöntemi ile sinirlerin beyne ağrı sinyali göndermelerinin önüne geçilebilir.

Radyofrekans ablasyon ayakta yapılan bir tedavidir. Yaklaşık 30 dakika sürer. 30 dakika kadar da dinlenme süresi vardır. Hasta işlem sırasında ağrı hissetmez. Lokal olarak bölge uyuşturularak işlem gerçekleştirilir. Anında ağrıyı keserek kişinin normal hayatına dönebilmesi, cerrahi olmayan bir işlem olması, iyileşme süresinin kısalığı prosedürün avantajlarıdır. Radyofrekans tedavisi bel fıtığı, boyun fıtığı ya da kalça bölgesindeki ağrılarda kullanılmaktadır. Hasta çok şiddetli ağrıyla hastaneye gelip yaklaşık bir saatlik işlem sonrası rahatlamış olarak ayrılmaktadır."

İstanbul, Radyo, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sırt, boyun ve kalçadaki ağrılar için radyofrekans nörotomi yöntemi - Son Dakika Ekonomi


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