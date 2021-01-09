Sırt çantalarından uyuşturucu çıkan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Sırt çantalarından uyuşturucu çıkan şahıslar tutuklandı
09.01.2021 19:18
Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantalarından 5 kilo 850 gram kubar esrar çıkan 2 şahıs tutuklandı.
Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantalarından 5 kilo 850 gram kubar esrar çıkan 2 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları uygulama esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada H.A. ile M.D. isimli şahısların sırt çantalarından 10 parça halinde 5 kilo 850 gram kubar esrar bulundu. Şahıslar olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor Vicdansızlar! Yaşlı kadına işkence edip bileziklerini gasp ettiler Hem suçlu hem güçlü! Maske takmayan genç, kendisini uyaran polise saldırdı Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar