Sırt çantasında 1,5 kilo esrar taşıyan iki yolcu yakalandı - Son Dakika

Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsündeki iki kişiye ait sırt çantasından 1,5 kilo esrar ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 2 erkek yolcuya ait sırt çantasında 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA