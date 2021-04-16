SIRT ÇANTASINDAN 2.5 KİLO KOKAİN ÇIKTI - Son Dakika

KÜTAHYA'da sırt çantasında 2.5 kilo kokain uyuşturucu maddesi bulunan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K. isimli şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli İ.K.?nın bulunduğu araç tespit edilerek, Kütahya- Eskişehir karayolundaki polis uygulama noktasında durduruldu. Şüpheli İ.K.?nın sırt çantasında 2.5 kilo kokain ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan İ.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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