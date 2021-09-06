Sırt çantasında 471 gram metamfetamin ile yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, narkotik ekipleri, bir şahsın sırt çantasında 471 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği tarafından A.D. isimli şahsın ilçeye sırt çantası içinde 471 gram metamfetamin getireceği istihbaratını alındı. Alınan savcılık izni sonrasında takibe başlayan ekipler, sabah 06.50 sıralarında A.D.'yi yaya olarak durdurdu. A.D.'nin yanında bulunan sırt çantasında yapılan aramada 471 gram metamfetamin ele geçirildi. A.D. ekipler tarafından gözaltına alınarak, emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR