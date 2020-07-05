Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı - Son Dakika

Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı

Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandıVAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda sırt çantalarına gizlenmiş 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı

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VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda sırt çantalarına gizlenmiş 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Şubede narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 3 sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde gizlenmiş 3 paket halinde 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER Orhan AŞANVAN, (DHA)

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı - Son Dakika

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