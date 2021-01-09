Bu sırada rutin olarak durdurulan bir otobüste, narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapan ekipler, 2 kişinin sırt çantasında 10 parça halinde toplamda 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

OSMANİYE'de, doğu illerinden gelen bir otobüste yapılan aramada, iki yolcunun sırt çantasında 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik, Esrar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı - Son Dakika

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