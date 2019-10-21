Son Dakika Haberleri: Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı

Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırt çantasında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kişi, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sırt çantasında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulunan kişi, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otogar girişinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli T.D'nin sırt çantasında arama yapan ekipler, 5,35 gram esrar, 1,50 kokain, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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