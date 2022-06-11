Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

11.06.2022 17:20
Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü H.I.D. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D.'nin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.'nin otomobili kent girişinde durdurup arama yaptı. Araçtaki sırt çantasında 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.


Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı
Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı
Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı
Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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