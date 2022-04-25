SIRT ÇANTASINDAN 50 BİN EURO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

FATİH'te sırt çantasından 50 bin Euro çaldığı iddia edilen İsmail Y. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, mağduru takip ederek, çantasından para çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

Fatih'te polise başvuran A.B. çalıştığı şirkete ait 50 bin euro paranın sırt çantasından çalındığını söyleyerek yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma açan polis, hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde müşteri A.B.'yi uzun süre takip eden şüphelilerin, bankaya gireceği esnada hızla yanına yaklaştıkları, daha sonra sırt çantasını açarak içinden 50 bin euro'yu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan İsmail Y.(50) olduğunu tespit etti.Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 32 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinin adliye sevki

Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anların güvenlik kamera görüntüsü

- İstanbul