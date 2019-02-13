Sırt Sırta - Çapkın Olmayı Seviyor Musun?
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Siz de Sırt Sırta'nın yeni bölümlerinde yer almak isterseniz basvuru@onedio.com adresine bir adet fotoğrafınız ve kişisel bilgilerinizi mail atarak başvurabilirsiniz.https://onedio.com/haber/yepyeni-egle...
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:47 Kaynak: Youtube
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