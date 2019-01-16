Son Dakika Haberleri: Sırt Sırta - Senden Daha Çok Eski Sevgilisi Olmuş Biriyle Birlikte Olur Musun?

Sırt Sırta - Senden Daha Çok Eski Sevgilisi Olmuş Biriyle Birlikte Olur Musun?

1 saat önce

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Ortamlarda daha önce indirmiştim dersin, kim bilecek!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:00 Kaynak: Youtube

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