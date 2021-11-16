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Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı - Son Dakika

Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı

16.11.2021 14:35

Antalya'da kaydedilen görüntüde motosiklet sürücüsü genç, ölüme meydan okuyarak sırt üstü uzandığı motorda sigara içti. Gencin bu hareketi tepki çekti.

Antalya'da kasksız motosiklet sürücüsü gencin yaptıkları pes dedirtti. Kask da takmayan genç yaptığı hareketlerle adeta ölüme meydana okudu. Motosikletin direksiyonunu bırakıp, sırt üstünü uzanarak sigara keyfi yapan gencin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİREKSİYONU BIRAKTI

Görenleri hayrete düşüren olay Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kasksız motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosiklette önce direksiyonu bıraktı, ardından sırt üstü uzanarak sigara keyfi yaptı. O anları arkadaşına cep telefonuyla çektiren genç, iki eliyle de tamam işareti yaparak tehlikeli sürüşüne devam etti.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya sayfasında yayınlanan gencin görüntülerine, izleyenler tepki gösterdi.

Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı
Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı
Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı - Son Dakika


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