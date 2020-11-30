'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar - Son Dakika

'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar

30.11.2020 08:12
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar, System.String[]

ŞIRNAK'ta bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 2 yılda köylerde yaşayan 6 bin 200 öğrenciye ulaşıldı.

ŞIRNAK'ta bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 2 yılda köylerde yaşayan 6 bin 200 öğrenciye ulaşıldı. Köydeki çocuklara kitapları hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla konser etkinliği düzenliyor.

Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen gönüllüler, başta köy çocukları olmak üzere kitap ihtiyacı olanlar için 'Sırtımdaki Kütüphane' projesini hayata geçirdi. 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan projeye hayırseverlerin de destek vermesiyle projenin ağı genişletildi. Bugün 6 ilde 95 gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor.

Köydeki çocuklara kitapları hediye eden gönüllüler yeteneklerine göre okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla bazen robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla mini bir konser etkinliği düzenliyor. Proje aracılığıyla boş zamanlarında kırsala inen gönüllüler ile kitap bağışlayıcıları sayesinde 6 bin 240 çocuğa kitaplar ulaşırken 2 köyde de kütüphane kuruldu. Sırtımdaki Kütüphane Projesi Koordinatörü Mehmet Bilir, gönüllüler Bişenk Üstek ile Abdulbaki Baran, proje kapsamında hafta sonu bağışçılardan topladıkları kitapları çantalarına doldurup, yaya olarak Şırnak merkeze bağlı Afet Konutları bölgesine giderek çocuklarla kitap okuyup, kitap hediye etti.'6 İLDE 100 DOLAYINDA GÖNÜLLÜ İLE 6 BİN 200 ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK'Proje koordinatörü Mehmet Bilir, bugüne kadar 6 bin 200 çocuğa ulaştıklarını ifade ederek, bağışçıların desteğiyle bu projenin geliştiğini söyledi. Bilir, "2 yıl önce çıktığımız yolda şu an 6 ilde 100 dolayında gönüllü ile 6 bin 200 çocuğumuza ulaştık. 6 bin 200 çocuğumuz şu an kitaplarını okuyor. Projenin amacı çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek, kitapları sevdirmek. Bağışçılarımız sayesinde bu proje ilerliyor. Biz yerelde kendi imkanlarımız dahilinde araştırmalar yapıyoruz, bağışçılarımızı buluyoruz. Bağışçılarımızdan aldığımız kitapları kırsaldaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu sayede aslında gönülleri buluşturmuş oluyoruz. Çocuklar okula gitmedikleri için çok sıkılıyorlar. Biz de bu süreci değerlendirmek için sahadayız. Böylesi güzel bir günde böylesi bir yerde bulunmaktan son derece mutluyuz" dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü Öğrencisi Bişenk Üstek ise, "Gönüllü olarak geldim buraya. Çocuklarımız ne kadar çok kitap okursa, kültürleri gelişirse daha çok okumak isterler diye, buna gönülden geldim. Çocukların gözlerindeki o ışıltıyı gördükten sonra inşallah bir daha yine geliriz. Arkadaşlarımdan okumadıkları kitapları kenara attıkları kitapları bize yollamalarını istiyorum" diye konuştu.

Öğrenciler de kendilerine kitap ulaştıran 'Sırtımdaki Kütüphane' projesindeki gönüllülere teşekkürlerini iletti.


'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar
'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar

Şırnak, Konser, Tablet, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sırtımdaki Kütüphane projesiyle 6 bin 200 çocuğa ulaştılar - Son Dakika


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