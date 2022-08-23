Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı - Son Dakika
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Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı

23.08.2022 14:33
Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı

Sırtına aldığı maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektiren şahıs Marmaris Belediyesi zabıtasının dikkati sayesinde yakalandı.

Sırtına aldığı maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektiren şahıs Marmaris Belediyesi zabıtasının dikkati sayesinde yakalandı. Emniyet güçlerinin 3 aydır yakalamaya çalıştığı B.N. isimli şahıs emniyete götürülürken, Rocco isimli maymun da Datça Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Marmaris'te ülkeye kaçak yollarla sokulan makak cinsi maymunu sırtına alarak turistlerle para karşılığı fotoğraf çektiren B.N. isimli şahsı emniyet güçleri uzun süredir yakalamak için çalışma yürütüyordu. Pazartesi akşamı Adnan Menderes Caddesi üzerinde denetime çıkan Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri bir şahsın omzunda taşıdığı maymunla para karşılığı fotoğraf çektiğini tespit etti. Zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şahıs Hatipirimi Mahallesi'ndeki bir parkta yakalandı. B.N. isimli şahıs, bölgeye intikal eden emniyet güçlerince gözaltına alınırken Rocco isimli maymun da Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Datça Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı - Son Dakika
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