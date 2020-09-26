"Sırtına bel yastığı koyun, ekrana 70 santim uzaklıkta oturtun" - Son Dakika

OKULLAR uzaktan eğitim ile 2020-2021 eğitim öğretim yılına merhaba dedi. Ancak evde ekran başında geçirilen uzun saatler, hareketliliğin kısıtlanması öğrencilerin omurga sağlığı için tehdit oluşturuyor.

Bilgisayar ya da televizyon ekranına bakarken öğrencilerin omurgalarının kavislerinin korunması gerektiğini ve ekranın üst sınırının çocuğun göz hizasında olması gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Pehlivanoğlu önemli uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin saatlerce ekran başında kaldığını ifade eden Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Pehlivanoğlu çocuğun omurgasının dik olması gerektiğine vurgu yaparak, "Çocuklar normalde okulda çok aktif ders dinleyip kendi duruşlarını ayarlarken şimdi evde bir bilgisayar karşısında tek bir koltuğa ya da sandalyeye çakılı halde oturuyorlar. Bunun birtakım zararları olabilir onun için duruşa dikkat etmek gerekiyor. En önemli şey çocuk oturduğunda omurgasının tam dik olmasını sağlamak" dedi.

NELER YAPILMALI?

Dr. Pehlivanoğlu özellikle çocukların düzgün bir duruş içerisinde bulunması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Oturduğu yerde çocuğun bel kavisini destekleyecek şekilde, sırtının altına bel desteği yerleştirin.

- Kullandığı sandalyenin yüksekliği ayarlanabilir olmalı.

- Otururken ayak tabanları yerle tam olarak temas etmeli.

- Eğer bir görme sorunu yoksa ekran ile arasında 50 ila 70 santimetre mesafe olmasına dikkat edin.

- Ekrana bakarken baş yere tam paralel olmalı ve çocuğun gözleri ekranın üst sınırını görebilmeli. Ekran bunun çok üstünde ya da altında olursa istemsizce boyun aşağı ya da yukarı kalkar.

- Online derslerdeki yazı karakterinin puntosu çocuğun okuyabileceği büyüklükte olmalı.

- 1 saatlik dersler sonunda 10 dakika ara vermeli ve aralarda gerdirme egzersizleri yapılmalı.

- El bileğinin altında basıncı azaltacak sünger bir mouse pad kullanılmalı.

- Yazı yazarken eller ve kollar yere paralel olmalı.

"EVDE EGZERSİZ PROGRAMLARI UYGULAYIN"

Çocukların iskelet sisteminin düzgün gelişmesi için sürekli olarak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Pehlivanoğlu ev içinde çocukların egzersize teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuğun iskelet gelişiminin doğru olması ve omurganın doğru gelişebilmesi için sosyal hayatında bir egzersiz yapmak durumunda çünkü kemikler yük aldıkları kadar gelişebiliyorlar. Kemik gelişimi için ayrıca D vitamini çok önemli. D vitamini güneş gördükten sonra sentezlenebilen bir vitamin. Bu durumda küçük çocuklar evde istedikleri gibi koşsunlar demiyorum. Çünkü bu da ev kazalarına davetiye çıkaracaktır. Evde yapılabilecek ve çocukların kas, iskelet sisteminin gelişimini doğru sağlayacak çok profesyonel programlar var. Ayrıca D vitamini için eğer evden çıkarılamıyorsa günde 2 defa, güneşin çok tepede olmadığı saatleri pas geçerek balkonlarda güneş alması da önerdiğimiz bir durum" dedi.

- İstanbul