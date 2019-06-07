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Sırtına mermi isabet eden kişi yaralandı - BURSA

22 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki kişi, ağır yaralandı.

Sırtına mermi isabet eden kişi yaralandı - BURSA, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki kişi, ağır yaralandı.
Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kıraathanede oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.
Hastürk'ün yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hastürk, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Arkadaşı Sabit Balkan, Mülayim Hastürk ile beraber oturup sohbet ettikleri sırada arkadaşının nereden geldiği belli olmayan bir silah sesinin ardından yere yığıldığını ifade etti. Balkan, "Sırtında saçma gibi bir şey vardı, sırtı açılmıştı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:40 Kaynak: AA
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