Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı - Son Dakika

Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı

15.12.2020 12:03
Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. S.Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı

Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı - Son Dakika


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