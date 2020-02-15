Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, bir şahıs sırtına sardığı 768 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, bir şahıs sırtına sardığı 768 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın sırtına sarılmış korse ile gizlenmiş vaziyette 768 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN
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