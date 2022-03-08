Sırtında 3 metrelik direkle çıktığı Davraz'a Türk bayrağını dikti - Son Dakika

Sırtında taşıdığı 3 metrelik bayrak direklerini tırmanış yaptığı dağların zirvesine dikerek Türk bayrağının dalgalanmasını sağlayan amatör dağcı Fehmi Efe'nin yeni durağı Isparta oldu.

Zorlu bir tırmanışın ardından Davraz Dağı'na çıkan Efe, zirveye Türk bayrağını dikti.

Efe, AA muhabirine, 10 yıl önce çalıştığı işinden emekli olduktan sonra dağcılığa başladığını söyledi.

Zirvelere diktiği bayrakları şehitlere adadığını belirten Efe, " Kırgızistan'da 7 bin 134 metreye tırmanış yaptım. Bu tırmanış 6 gün sürdü, şu ana kadar çıktığım en yüksek dağdı. Bunun yanı sıra İran ve Rusya'da Türk bayrağını dalgalandırdım. Bayrağımızı dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Dağcılık yapmamdaki en önemli neden bayrağımızı dağlarda dalgalandırmak." diye konuştu.

10 yıl içinde Türkiye'de 20 zirveye Türk bayrağı diktiğini anlatan Efe, "Hedefim tüm zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırmak. Tırmanış yaparken çapraz bağlarım koptu. Ameliyat edildikten sonra tırmanışlarıma devam ettim." ifadelerini kullandı.