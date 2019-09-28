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Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

1 saat önce

Çorlu'nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii'ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı, System.String[]

Çorlu'nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii'ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Omurtak Caddesi Edirne Kısmı'nda yer alan Tahtalı Camii'nde meydana geldi. Camiye güpegündüz sırtındaki çuvalla giren ve cami içinde namaz kılan cemaate aldırış etmeden rahat tavırlar sergileyerek cami içinde dolaşan şüpheli caminin ayrı ayrı yerlerde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Namaz vakti camiye gelen imamın ses sisteminin yerinde olmadığını görmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile ortaya çıktı.


Polise haber vererek yardım isteyen imam Hüseyin Kocaoğlu, "Sabah namazını cemaatle birlikte kıldık. Hiçbir sorun yoktu. Öğle namazından bir saat önce hazırlıkları yapmak için yeniden camiye geldim ve ses sisteminin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim ve polise haber verdim" dedi.


Yaşanan hırsızlık olayının tekrarlanmaması için tedbir alan cami imamı olayın ardından minareye çıkılan bölüm ise ses sisteminin konulduğu alana demir kapı ile muhafaza yaptırdı.


Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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