Son Dakika Haberleri: Sırtında Çuvalla Yakalanan Akü Hırsızı Tutuklandı

Sırtında Çuvalla Yakalanan Akü Hırsızı Tutuklandı

38 dakika önce

GAZİANTEP'te, mahalle bekçileri tarafından park halindeki otomobilden akü çalarken suçüstü yakalanan H.G., tutuklandı.

Sırtında Çuvalla Yakalanan Akü Hırsızı Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, mahalle bekçileri tarafından park halindeki otomobilden akü çalarken suçüstü yakalanan H.G., tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliği bünyesinde görev yapan bekçiler, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sırtında çuval ile gezen H.G.'nin park halindeki otomobilden akü çaldığını belirledi. Gözaltına alınan H.G.'nin sırtındaki çuvalda 1 çalıntı akü, 1 pense ve 2 anahtar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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