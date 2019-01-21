Sırtında Kalp Şekli ile Doğan Buzağı İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
MERSİN'in Silifke
ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
Tosmurlu Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu. Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, "İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var" dedi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
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