Son Dakika Haberleri: Sırtında Saman Taşıyan Yaşlı Kadına Jandarma Yardım Etti

Sırtında Saman Taşıyan Yaşlı Kadına Jandarma Yardım Etti

13 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hayvanları için çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım eli uzattı.

Çorum'un Kargı ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hayvanları için çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım eli uzattı.

Sinanözü köyü yakınlarında devriye gezen Kargı Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, 70 yaşındaki Şerife Bilmez'in sırtına yüklediği çuvallarla yürürken zorlandığını fark etti.

Bilmez'e yardım eden askerler, yaşlı kadın ile sırtındaki saman dolu 4 çuvalı ekip aracına aldı.

Şerife Bilmez'i köyde gideceği yere bırakan jandarma ekibi, araçtaki saman çuvallarını da ahıra taşıdı.

Yaşlı kadın, kendisine yardım eden askerlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Çorum, Kargı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Adam, "Kocam Evde Yok" Mesajıyla Gittiği Evde Kabusu Yaşadı Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı

Yaşlı Adamı "Birlikte Olalım" Diyerek Kandırıp 500 Lirasını Çaldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 20:59:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sırtında Saman Taşıyan Yaşlı Kadına Jandarma Yardım Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]