Son Dakika Haberleri: Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü

Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü

1 saat önce

ADANA'da tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı'nda gezen Osman Aslan (55), görenleri hayrete düşürdü.

Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü, System.String[]
ADANA'da tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı'nda gezen Osman Aslan (55), görenleri hayrete düşürdü.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yaparak, kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez yağmur ve soğuk havaya sobalı tepki gösterdi. Aslan, sırtına tenekeden yapılma odun sobasını bağladı. Küçük bir odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan Aslan, çevredekilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda merkez Otogar'da gezerken, Aslan'ın kendisine yöneltilen sorulara " Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" diye cevap verdiği görüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

Osman Aslan, Merkez, Adana, Güncel
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