SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR - Son Dakika
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SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR

07.03.2022 15:05

VAN'ın Erciş ilçesinde donmak üzereyken buldukları yavru köpeği sırtından taşırken görüntülenen Suriyeli Mustafa (6) ile yanındaki ablası Fatma (7), Ayaz ismini verdikleri hayvanı evlerinin boş bir odasında besliyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde donmak üzereyken buldukları yavru köpeği sırtından taşırken görüntülenen Suriyeli Mustafa (6) ile yanındaki ablası Fatma (7), Ayaz ismini verdikleri hayvanı evlerinin boş bir odasında besliyor. Kardeşlerin babası Ali Cuma, Artık evimizin bir parçası oldu ve bakmaya sürdüreceğiz dedi.

Erciş'te şubat ayı başında kar yağışının ardından sokakta soğuk havadan etkilenen yavru köpeğe Mustafa ile ablası Fatma Cuma sahip çıktı. Köpeği eve götürmek isteyen kardeşlerden Mustafa hayvanı sırtına aldı, ancak birkaç adım attıktan sonra yere düşürdü. Mustafa, bu kez köpeği kucaklayıp, araçların arasından geçerek bölgeden uzaklaştı. O anları, aynı bölgede taksicilik yapan Çağrı Aldeşer cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyadan da paylaşılınca yoğun ilgi gördü.

'GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM?

Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile Fatma'nın babası Ali Cuma, çocuklarının 'Ayaz' adını verdikleri yavru köpeği çok sevdiklerini söyledi. Köpeğe evlerinin boş odasında baktıklarını söyleyen Ali Cuma, Mustafa ve Fatma dışarıda donmak üzere olan köpeği kucaklayıp, eve getrdiler. Yavru köpek, soğuktan son anda kurtarıldığı için adını 'Ayaz' bıraktık. Ayaz için evimizin bir odasını boşatıp, burada bakıyoruz. Ekmeğini, suyunu verip besliyoruz. Görüntüleri haberlerde görünce çok duygulandım ve çok hoşuma gitti. Artık evimizin bir parçası oldu ve bakmaya sürdüreceğiz dedi.

SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR
SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR

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Ali Cuma, Suriyeli, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SIRTINDA TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAVRU KÖPEĞE EVİNDE BAKIYOR - Son Dakika


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