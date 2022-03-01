Sırtındaki bıçağı tek başına çıkardı! Sağlık ekipleri ne yağacağını bilemedi - Son Dakika
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Sırtındaki bıçağı tek başına çıkardı! Sağlık ekipleri ne yağacağını bilemedi

01.03.2022 18:21

Meyve bıçağıyla sırtından bıçaklanan adam, tek başına bıçağı çıkardı. Daha sonra ise bayılarak yere düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, şahsa ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sırtından meyve bıçağıyla bıçaklanan kişi, ambulansın gelmesini beklediği sırada bıçağı tek başına çıkardı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.

Meyve bıçağı ile sırtından bıçaklanan adam bıçağı kendisi çıkarttı

ARKADAŞININ ABLASINDAN YARDIM İSTEDİ

Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçe kısmında sırtından meyve bıçağı ile bıçaklanan Hakan Kaya (32), bahçeye gelerek burada bulunan arkadaşının ablasından yardım istedi. Şahıs bu sırada iddiaya göre yarısına kadar giren bıçağı kendi elleri ile çıkardı. Daha sonra ise bayılarak yere düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, şahsa ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye kaldırdı.

Meyve bıçağı ile sırtından bıçaklanan adam bıçağı kendisi çıkarttı

SON ÇARE BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARDI

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler vatandaşların ifadelerine başvurdu. Olayın nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor. Şahsa yardım ederek sağlık görevlilerine haber veren şahsın arkadaşının ablası Tülay Tanış, "Ben yardım ettim. Battaniyenin üzerine yatırdım. Bıçağı kendisi çıkardı. Kazaktan tam gibi gördüm ama yarıdan fazlası girmişti. Baban 'Beni sırtımdan bıçakladılar, göremedim. Bir düşmanım' dedi. Kimin bıçakladığını söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Komşumuzun oğlu olur. Ambulansı aramamızı istedi. Yardım istedi. Ben de yardım etti" sözlerine yer verdi.

Meyve bıçağı ile sırtından bıçaklanan adam bıçağı kendisi çıkarttı
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Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı SIRTINDAKİ BIÇAĞI ÇIKARTINCA BAYILDI SIRTINDAKİ BIÇAĞI ÇIKARTINCA BAYILDI

112 Acil Çağrı, Hakan Kaya, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sırtındaki bıçağı tek başına çıkardı! Sağlık ekipleri ne yağacağını bilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırtındaki bıçağı tek başına çıkardı! Sağlık ekipleri ne yağacağını bilemedi - Son Dakika
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